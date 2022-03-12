Басурин заявил о бегстве из Мариуполя группы украинских националистов

Вооружённая группа украинских националистов из «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) успела покинуть Мариуполь до его полного окружения, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, боевики бежали в одно из сёл Запорожской области, где взяли в заложники местных жителей, передаёт ТАСС.

Группа националистов в количестве до 50 человек успела покинуть Мариуполь до его полного блокирования и направилась в село Новомлыновка Запорожской области, где украинские боевики взяли в заложники мирных жителей и изъяли у них сотовые телефоны, — сообщил он.

Как пояснил Басурин, о бегстве националистов рассказали сдавшиеся украинские военнослужащие. Он также сослался на родственников жителей посёлка Новомлыновка. Кроме того, Басурин обвинил боевиков в разграблении продуктовых магазинов посёлка.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты удерживают в Мариуполе сотни тысяч мирных жителей, включая иностранцев.