МО РФ: в Мариуполе националисты удерживают сотни тысяч человек
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
22:57, 12 марта 2022
Фото: V Ictor/XinHua/Global Look Press
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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты насильно удерживают в Мариуполе сотни тысяч человек. Речь идёт о мирных жителях, приводит слова генерала РИА Новости.
Тяжелейшая гуманитарная ситуация сложилась в Мариуполе. Сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами, которые, угрожая физической расправой, пресекают любые попытки выхода из города, — пояснил официальный представитель ведомства.
По словам Мизинцева, 12 марта Россия с 10:00 уже в восьмой раз предоставила гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях. Украинская сторона к десяти предложенным маршрутам добавила ещё один — в житомирском направлении.
При этом ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию официальным Киевом опять не подтверждён, что в очередной раз доказывает безразличие к собственному народу действующей власти, — сказал Мизинцев.
Ранее сообщалось, что в отдельных городах Украины гуманитарная ситуация уже достигла катастрофических масштабов. Так, согласно данным ведомства, в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, там насильно удерживаются сотни тысяч людей, включая иностранцев.