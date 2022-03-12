МО РФ: в Мариуполе националисты удерживают сотни тысяч человек

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты насильно удерживают в Мариуполе сотни тысяч человек. Речь идёт о мирных жителях, приводит слова генерала РИА Новости.

Тяжелейшая гуманитарная ситуация сложилась в Мариуполе. Сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами, которые, угрожая физической расправой, пресекают любые попытки выхода из города, — пояснил официальный представитель ведомства.

По словам Мизинцева, 12 марта Россия с 10:00 уже в восьмой раз предоставила гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях. Украинская сторона к десяти предложенным маршрутам добавила ещё один — в житомирском направлении.

При этом ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию официальным Киевом опять не подтверждён, что в очередной раз доказывает безразличие к собственному народу действующей власти, — сказал Мизинцев.

Ранее сообщалось, что в отдельных городах Украины гуманитарная ситуация уже достигла катастрофических масштабов. Так, согласно данным ведомства, в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, там насильно удерживаются сотни тысяч людей, включая иностранцев.