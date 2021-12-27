РФ оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19

Россия занимает пятое место в мире по объёму производства и экспорта вакцин от коронавируса. Её доля на мировом рынке подобных вакцин составляет менее 3%, сообщает РБК со ссылкой на данные ВТО.

Агентство отмечает , что в конце ноября Всемирная торговая организация (ВТО) и Международный валютный фонд (МВФ) запустили совместный проект по отслеживанию информации о глобальной торговле вакцинами от COVID-19.

Согласно данным проекта, по состоянию на 30 ноября Россия за 2021 год поставила на внутренний и внешний рынки около 233 млн доз вакцины (2,3% мирового предложения), в том числе 93,4 млн доз на экспорт (2,6% мирового экспорта).

Мировым лидером по производству вакцин от коронавируса стал Китай. Его доля составила 45% глобального предложения. Далее идут Евросоюз (22,4%) и Индия (15,6%). По объёму экспорта Россия превзошла Индию, но уступает США и Южной Корее.

По производству конкретных вакцин от коронавируса лидером в мире оказалась китайская Sinovac. Её произвели в количестве около 2,37 млрд доз. Второе место занимает европейская AstraZeneca — 2,26 млрд доз, третье — китайская вакцина Sinopharm — почти 2,1 млрд доз.

Ранее стало известно, что в 184 странах мира в совокупности было сделано более 8,95 млрд доз вакцин от коронавируса. В среднем ежедневно делается 43,4 млн доз. При сохранении таких темпов уже через пять месяцев хотя бы одну дозу вакцины получат три четверти жителей Земли. В настоящий момент только в 38 странах привито абсолютное большинство жителей — 75%.