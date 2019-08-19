https://static.news.ru/photo/7e460f10-c26e-11e9-9891-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Очередные российско-чешские консультации по пассажирскому авиасообщению на уровне экспертов пройдут до 10 сентября.

В данный момент проходит подготовка к этим переговорам. В ближайшие дни наши предложения по поводу возможных сроков проведения будут направлены министерству транспорта РФ, — передаёт слова пресс-секретаря Минтранса Чехии Ленки Резковой ТАСС.

Министерство транспорта РФ ведёт переговоры с чешской стороной для сохранения авиационного сообщения между странами, заявил глава российского ведомства Евгений Дитрих. По его словам, участники процесса работают над тем, чтобы не оставить граждан РФ без перелётов в республику. Посольство России в Чехии поддержало стремление Праги решить проблему с авиаперелётами между странами.

Как ранее писал News.ru, в Министерстве транспорта Чехии выразили уверенность в скором достижении постоянно действующего соглашения о пассажирских авиаперевозках с Россией.