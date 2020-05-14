Режим ЧП продлили в Армении на 30 дней

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Около 600 тысяч жителей Австралии потеряли работу из-за финансового воздействия пандемии нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Скотт Моррисон назвал цифры «шокирующими, хотя и не неожиданными».

По признанию политика, австралийцам следует готовиться к дальнейшим экономическим трудностям. Это тяжёлый день для Австралии, очень тяжёлый день. Но в такой день, как сегодня, важно помнить, что мы снова должны...