Режим ЧП продлили в Армении на 30 дней

Правительство Армении приняло решение продлить режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса на 30 дней.
В течение режима ЧП мы продолжим ослабление экономических ограничений. Однако если ситуация с пандемией резко ухудшится, мы будем вынуждены опять ввести жёсткие ограничения, — заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на заседании кабмина республики.
Как ранее писал NEWS.ru, ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа в Армении может резко ухудшиться, если граждане государства и дальше продолжат пренебрегать нормами безопасности. Об этом на своей официальной странице в социальной сети написал Пашинян.
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