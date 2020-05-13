Премьер Армении заявил о возможном ухудшении ситуации с COVID-19 в стране

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа в Армении может резко ухудшиться, если граждане государства и дальше продолжат пренебрегать нормами безопасности. Об этом на своей официальной странице в социальной сети написал премьер-министр страны Никол Пашинян.
По его словам, в Армении правительство выбрало путь постепенного ослабления экономических ограничений, принятых на фоне пандемии. Однако в Ереване, заметил Пашинян, в последние пару дней можно наблюдать за гуляющими по столице людьми, которые не соблюдают социальную дистанцию.
В последнее время у нас каждый день больше ста заражённых. Если так будет продолжаться, у нас резко ухудшится ситуация и мы просто будем вынуждены опять выбрать путь ограничений. Я не хочу, чтобы дошло до этого, но у нас не будет другого выбора, — написал Пашинян в Facebook.
Ранее NEWS.ru писал, что вице-премьер Армении Тигран Авинян подписал указ о возобновлении деятельности сфер перерабатывающей промышленности с 4 мая.
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