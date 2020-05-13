Премьер Армении заявил о возможном ухудшении ситуации с COVID-19 в стране

https://static.news.ru/photo/14dd763e-94ec-11ea-be18-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան/facebook.com

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа в Армении может резко ухудшиться, если граждане государства и дальше продолжат пренебрегать нормами безопасности. Об этом на своей официальной странице в социальной сети написал премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, в Армении правительство выбрало путь постепенного ослабления экономических ограничений, принятых на фоне пандемии. Однако в Ереване, заметил Пашинян, в последние пару дней можно наблюдать за гуляющими по столице людьми, которые не соблюдают социальную дистанцию.

В последнее время у нас каждый день больше ста заражённых. Если так будет продолжаться, у нас резко ухудшится ситуация и мы просто будем вынуждены опять выбрать путь ограничений. Я не хочу, чтобы дошло до этого, но у нас не будет другого выбора, — написал Пашинян в Facebook.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-премьер Армении Тигран Авинян подписал указ о возобновлении деятельности сфер перерабатывающей промышленности с 4 мая.