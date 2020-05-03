Ограничения по коронавирусу частично снимут в Армении

Вице-премьер Армении Тигран Авинян подписал указ о возобновлении деятельности сфер перерабатывающей промышленности с 4 мая.
Заработают предприятия по производству мебели, обуви, полиграфической продукции и текстиля. Также откроются объекты розничной торговли, кроме торговых центров, моллов и рынков, — заявил Авинян.
Возобновить работу также смогут кафе, рестораны и бары — в том случае, если посетители находятся под открытым небом. Общепит по-прежнему не может работать в закрытых помещениях.
Химчистки, парикмахерские, салоны красоты, заповедники и зоосады смогут принимать посетителей. Также с 4 мая граждане смогут свободно передвигаться без использования пропусков.
Запрет будет действовать на работу общественного транспорта. Спортивные объекты будут открыты только для профессиональных спортсменов.
NEWS.ru писал, что власти Болгарии в ближайшее время отменят чрезвычайное положение.
По данным на 3 мая, в мире коронавирусом заразились 3,4 млн человек, более 243 тысяч умерли, более миллиона выздоровели.
Добавьте наши новости в избранные источники