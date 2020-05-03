Болгария отменит в ближайшее время чрезвычайное положение

https://static.news.ru/photo/3b914c5a-8d27-11ea-b0bc-fa163e074e61_660.jpg Бойко Борисов Фото: gov.bg

Режим чрезвычайного положения, введённый в Болгарии на фоне пандемии коронавируса, в ближайшее время будет отменён.

Об этом сообщил премьер-министр страны Бойко Борисов по итогам совместного заседания правительства и оперштаба по борьбе с COVID-19. По его словам, на данный момент подготавливается законопроект об отмене чрезвычайного положения.

В настоящее время коллеги и юристы продолжают работать и уверяют, что также практически готов проект закона, который будет регулировать процессы после отмены чрезвычайного положения, — сказал он.

Премьер-министр отметил, что в частности, будут разрешены занятия спортом на открытом воздухе и в бассейне при условии соблюдения социальной дистанции и тщательной дезинфекции. Также 6 мая власти снимут контрольно-пропускные пункты на въездах и выездах из городов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Болгарии Румен Радев по случаю Дня международной солидарности трудящихся обратился к жителям страны с речью, в которой выразил недовольство действиями правительства. По его словам, Совет министров не оказывает достаточно надёжную поддержку пострадавшим от пандемии коронавируса, чем «подрывает доверие к государственности».