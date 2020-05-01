Президент Болгарии раскритиковал правительство страны

https://static.news.ru/photo/27fb3484-8b8e-11ea-9bfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: SPOT/Global Look Press

Президент Болгарии Румен Радев по случаю Дня международной солидарности трудящихся обратился к жителям страны с речью, в которой выразил недовольство действиями правительства.

По его словам, Совет министров не оказывает достаточно надёжную поддержку пострадавшим от пандемии коронавируса, чем «подрывает доверие к государственности», передаёт «Российская газета», ссылаясь на пресс-службу болгарского лидера.

А бегство власть имущих от отчетности и контроля за публичными расходами является неуважением к труду болгар, которые наполняют казну и выплачивают колоссальные государственные кредиты ценой собственных лишений, — заявил президент.

Он отметил, что условия труда на большинстве болгарских предприятий далеки от стандарта, а зарплаты для многих профессий «драматично низки».

Вы, миллионы работающих болгар, знаете, что это горькая правда, — сказал Радев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жители Болгарии обязаны носить защитные маски при посещении общественных мест. Соответствующий приказ издан Министерством здравоохранения страны.