Власти Болгарии сделали обязательным ношение масок в общественных местах

https://static.news.ru/photo/38219178-7bfd-11ea-b6b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEX HALADA/www.imago-images.de/Global Look Press

Жители Болгарии обязаны носить защитные маски при посещении общественных мест. Соответствующий приказ издан Министерством здравоохранения страны.

Все граждане, которые находятся в закрытых или открытых общественных местах, должны иметь защитную маску для одноразового или многоразового использования, — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Распоряжение касается общественного транспорта, магазинов, церквей и других подобных объектов. В министерстве отметили, что при отсутствии маски рот и нос можно прикрывать шарфом или полотенцем.

Приказ вступает силу с 12 апреля и будет действовать по 26 апреля включительно.

Ранее NEWS.ru писал, что храмы Болгарии не будут закрывать в период пасхальных праздников. Однако глава правительства страны Бойко Борисов порекомендовал согражданам по возможности отказаться от посещения служб.