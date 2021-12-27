Reuters: совещание Совета Россия – НАТО ожидается 12 января

Совещание Совета Россия — НАТО может состояться 12 января, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Соединённых Штатов. Ранее о намерении созвать совещание говорил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Ожидается, что Россия и НАТО встретятся 12 января, — цитирует агентство представителя Белого дома.

В МИД России заявили, что основной темой встречи будут предложения Москвы по гарантиям безопасности, в том числе по нерасширению Альянса.

В Минобороны считают, что НАТО готовится к крупномасштабному вооружённому конфликту с Россией. В ведомстве пояснили, что на это указывает военная стратегия Альянса, в которой РФ определена как главный источник угроз коалиционной безопасности.

Ранее стало известно, что 10 января Россия и США проведут переговоры. Они будут посвящены ситуации вокруг Украины, безопасности в Европе, а также контролю над вооружениями. 13 января запланированы переговоры представителей России с ОБСЕ.