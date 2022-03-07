Reuters сообщило о намерении Пентагона отправить 500 военных в Европу

Агентство Reuters сообщило о планах Пентагона направить в Европу ещё 500 военных. Издание ссылается на представителя Минобороны США, который озвучил планы главы ведомства Ллойда Остина.

В результате общая численность американских военных в Европе составит порядка 100 тысяч человек.

Накануне американская газета Washington Post со ссылкой на представителя Пентагона сообщила, что США ещё в декабре 2021 года начали доставлять на Украину оружие для боевых действий в городе. Источником этих сведений стал рассекреченный список поставок. При этом собеседник добавил, что процесс не прекращается, а Штаты увеличивают количество консультаций с украинской стороной в период кризиса.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что основная цель миссии на Украине — помощь Киеву для продолжения сопротивления. Успехом миссии, по мнению представителя военного ведомства, станет прекращение российской операции и деэскалация.