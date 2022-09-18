Reuters: Россия расширила зоны ударов по инфраструктуре Украины

Фото: Министерство обороны РФ

Российские войска расширили зону ударов на украинских территориях, пишет Reuters со ссылкой на британских военных экспертов. Они отметили, что контрнаступление ВСУ под Харьковом возбудило российских военных и те за последние дни атаковали огромное количество объектов инфраструктуры Украины. Эксперты прогнозируют, что зона ударов будет постепенно расширяться.

Россия, вероятно, расширила зоны, в которых она готова нанести удар, в попытке напрямую подорвать моральный дух украинского народа и правительства, — сообщили в Минобороны Великобритании.

Ранее Le Figaro сообщало, что армия Украины ежедневно теряет по 60–70 человек ранеными. Издание отмечает, что точные данные потерь ВСУ никогда не будут обнародованы на Украине, как и реальное число погибших. В качестве примера несоответствия статистики потерь в статье приводятся слова главврача госпиталя в Бахмуте. Он сообщил, что в больницу ежедневно прибывает около 70 раненых бойцов.

Официальные лица в США считают, что, несмотря на относительный успех контрнаступления Вооруженных сил Украины, в ближайшие месяцы боестолкновения с Россией станут еще более ожесточенными. Как пишет обозреватель The Washington Post Мисси Райан, в преддверии зимы обе стороны попытаются занять лучшие позиции, поскольку с приходом холодов ведение боев будет затруднено.