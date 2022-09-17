Названы ежедневные потери Украины в ходе спецоперации Le Figaro: ВСУ ежедневно теряют по 60–70 бойцов

Фото: МО Украины

Армия Украины ежедневно теряет по 60–70 человек ранеными, пишет французская газета Le Figaro. Издание отмечает, что точные данные потерь ВСУ никогда не будут обнародованы на Украине, как и реальное число погибших. В качестве примера несоответствия статистики потерь в статье приводятся слова главврача госпиталя в Бахмуте. Он сообщил, что в больницу ежедневно прибывает около 70 раненых бойцов.

Украинское правительство, может, и не лжет, но очень осторожно обращается с правдой. В том числе и о собственных потерях. В последний раз президент Украины Владимир Зеленский говорил о погибших солдатах почти два месяца назад. Их будет от 20 до 30 в день, а также около 200 раненых. Цифры, вероятно, очень далеки от истины, — сообщается в статье.

Официальные лица в США считают, что несмотря на относительный успех контрнаступления Вооруженных сил Украины, в ближайшие месяцы боестолкновения с Россией станут еще более ожесточенными. Как пишет обозреватель The Washington Post Мисси Райан, в преддверии зимы обе стороны попытаются занять лучшие позиции, поскольку с приходом холодов ведение боев будет затруднено.