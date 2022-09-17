В США спрогнозировали ужесточение боев на Украине в ближайшие месяцы WP: США прогнозируют ужесточение боев на Украине в преддверии зимы

Фото: МО Украины

Официальные лица в США считают, что несмотря на относительный успех контрнаступления Вооруженных сил Украины, в ближайшие месяцы боестолкновения с Россией станут еще более ожесточенными, пишет обозреватель The Washington Post Мисси Райан. По ее словам, в преддверии зимы обе стороны попытаются занять лучшие позиции, поскольку с приходом холодов ведение боев будет затруднено.

Официальные лица США ожидают ожесточенных боев до конца осени, поскольку обе стороны пытаются занять наилучшие возможные позиции до того, как наступление зимы затруднит транспортировку и боевые действия, — говорится в публикации.

По мнению одного высокопоставленного американского чиновника, Россию не стоит недооценивать, поскольку на ее вооружении до сих пор находится значительное количество техники и боеприпасов. Тем не менее власти США продолжат снабжать Украину всем необходимым вооружением, отметил он в беседе с Райан.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о негласной договоренности западных стран не поставлять танки Украине. Также было отмечено, что армия ФРГ имеет ограниченный парк основных боевых машин и потому не может передать часть из них в распоряжение ВСУ.

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл подтвердил, что западные союзники Украины имеют между собой определенные договоренности и это не позволяет им передать Киеву свои основные боевые танки.

В ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев неоднократно поднимался вопрос поставок ВСУ танков Leopard. От прямого ответа на него министр уклонилась, заявив лишь, что Берлин всегда готов обсуждать оказание помощи Киеву.