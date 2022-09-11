Глава МИД ФРГ уклонилась от ответа на вопрос о поставках Украине танков Глава МИД ФРГ Бербок не дала Киеву прямого ответа на вопрос о поставках ВСУ танков

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Анналена Бербок

В ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев неоднократно поднимался вопрос поставки ВСУ танков Leopard. От прямого ответа на него министр уклонилась, заявив лишь, что Берлин всегда готов обсуждать оказание помощи Украине, сообщает немецкий телеканал N-tv.

Бербок в целом неохотно реагировала на призывы киевских властей усилить поставки тяжелого вооружения и на соответствующие вопросы отвечала очень сдержанно и обтекаемо.

По мере изменения ситуации на местах мы всегда рассматриваем возможность оказания поддержки и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнерами, — заявила Бербок.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что в Киеве не видят препятствий для поставок Берлином танков ВСУ. Он добавил, что пока немецкие власти решают для себя этот вопрос, они должны продолжать снабжать украинскую армию артиллерийскими боеприпасами.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи заявил, что для победы Украины над Россией Европе придется развязать третью мировую войну, но она не может себе этого позволить. Его сопартиец Севим Дагделен отметила, что снабжение Киева тяжелым вооружением и обучение украинских военных увеличивают риски начала глобального конфликта.