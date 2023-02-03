Российским военным предрекли катастрофу из-за дальнобойных ракет ВСУ Reuters: российские войска должны сменить тактику из-за поставок ракет GLSDB на Украину

Фото: U.S. Marines/Global Look Press

Российские войска должны в срочном порядке изменить тактику ведения боевых действий из-за поставок Украине самонаводящихся ракет GLSDB, иначе это может обернуться катастрофическими потерями, передает Reuters со ссылкой на экспертов. По их словам, ранее Украина не могла наносить серьезные удары, поскольку у нее не было оружия дальностью более 80 км, однако ракеты GLSDB могут преодолевать расстояние в 150 км.

Украинский военный аналитик Александр Мусиенко считает, что появление самонаводящихся дальнобойных ракет способно снизить потенциал российских войск. По его словам, украинские войска при помощи GLSDB смогут отрезать ВС России от поставок снабжения из Крыма, что вызовет дополнительные трудности для них.

В настоящее время мы не можем достичь российских военных объектов на расстоянии более 80 километров. <...> Россия использует Крым как большую военную базу, откуда она отправляет подкрепления для своих войск на южном фронте. <...> Если мы сможем дотянуться до Крыма, то это, конечно, снизит атакующий потенциал российских войск, — утверждает эксперт.

Эксперт по вооружению и безопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Том Карако также считает, что поставка ракет GLSDB даст Украине больше возможностей.

Ранее стало известно, что США передадут Украине дальнобойные снаряды GLSDB в рамках нового пакета военной помощи более чем на $2 млрд. Они управляются с помощью системы GPS, а дальность действия снарядов составляет более 150 километров. При этом Соединенные Штаты отказали Киеву в том, чтобы предоставить ракеты с дальностью 300 километров.