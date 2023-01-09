Reuters: Китай начал закупать австралийский уголь вместо российского

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Растущая потребность Китая в обеспечении энергоснабжения после ослабления ограничений, связанных с COVID-19, привела к постепенному возобновлению импорта австралийского угля для частичного замещения поставок из России, сообщает Reuters. По данным агентства, это может быть связано с ростом цен на топливо для производства электроэнергии и коксующийся уголь, а также с потеплением в отношениях между двумя странами.

Это событие могло быть связано с потеплением отношений между Китаем и Австралией из-за нового правительства в Канберре. Многие компании были бы рады возможности возобновить коммерческие отношения в Китае как по добыче металлургического, так и энергетического угля, — заявил управляющий директор консалтинговой компании Sierra Vista Resources Пэт Марки.

Негласный запрет на импорт австралийского угля был введен в 2020 году после того, как Австралия вместе с другими странами задалась вопросом о возможном китайском происхождении COVID-19. В ноябре 2020 года лидеры Китая и Австралии впервые за шесть лет встретились на саммите G20, после чего министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг совершила визит в Пекин. Отмечается, что сырье Австралии играет решающую роль в подпитке ориентированной на экспорт экономики Китая. Ранее Австралия была вторым по величине поставщиком угля в Китай и теперь может восстановить часть утраченного рынка.

Ранее сообщалось, что ввоз в Турцию российского угля, нефти и нефтепродуктов, а также природного газа в октябре 2022 года составил $3,71 млрд против $5 млрд в сентябре. При этом в годовом выражении поставки угля и углеводородов из России в октябре увеличились в 2,9 раза.