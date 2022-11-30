РБК: Турция резко сократила закупки российского сырья РБК: Турция в октябре резко сократила закупки российского угля, нефти и газа

Фото: Georg Ismar/dpa/Global Look Press

Ввоз в Турцию российского угля, нефти и нефтепродуктов, а также природного газа в октябре 2022 года составил $3,71 млрд против $5 млрд в сентябре, пишет РБК со ссылкой на внешнеторговые данные Турецкого института статистики (Turkstat). При этом в годовом выражении поставки угля и углеводородов из России в октябре увеличились в 2,9 раза.

По данным агентства S&P Global, в октябре Турция, ставшая третьим крупнейшим покупателем российской сырой нефти после Китая и Индии, сократила импорт российской нефти на 12% в физическом выражении по сравнению с сентябрем, до 345 тысяч баррелей в день. При этом, как утверждает финский Центр исследования энергетики и чистого воздуха (CREA), на фоне введенного Евросоюзом эмбарго на нефтяные поставки из России Турция фактически становится хабом по реэкспорту в ЕС нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

В целом Турция увеличила физические закупки основного российского сорта Urals, доставляемого морем, более чем в пять раз к сентябрю по сравнению с январем-февралем. Турецкие компании также закупают российский сорт Siberian Light. Однако дальнейший потенциал наращивания импорта российской нефти ограничен, поскольку Турция обычно ввозит около 0,6 млн баррелей сырой нефти ежедневно, 0,4 млн из которых уже обеспечивает Россия. Снижение импорта в Турцию в деньгах также может быть связано с существенным удешевлением газа — до 35% в октябре по сравнению с сентябрем.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что ему удалось договориться с российским коллегой Владимиром Путиным о строительстве газового хаба на территории турецкого государства. В ходе собрания Партии справедливости и развития он отметил, что во время переговоров с главой РФ российская сторона разрешила переправлять газ в Европу через Турцию.