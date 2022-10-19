Эрдоган заявил, что договорился с Путиным по строительству газового хаба

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ему удалось договориться с российским коллегой Владимиром Путиным по строительству газового хаба на территории турецкого государства, сообщает РИА Новости. В ходе собрания Партии справедливости и развития (ПСР) он отметил, что во время переговоров с главой РФ российская сторона разрешила переправлять газ в Европу через Турцию.

Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным, мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию, — отметил Эрдоган.

Ранее турецкий лидер заявил о том, что Анкара и Москва уже договорились о создании международного газового хаба. Наиболее подходящим местом дня него, как подчеркнул Эрдоган, является район Фракия в европейской части страны.

До этого Путин в ходе встречи с Эрдоганом в Астане предложил ему создать в Турции газовый хаб для эффективного регулирования цен. Нынешнюю стоимость голубого топлива российский лидер назвал заоблачной.