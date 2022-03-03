Reuters: более 20 человек погибли в результате обстрелов в Харькове

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на главу Харьковской областной администрации Олега Синегубова, что по меньшей мере 21 человек погиб и 112 были ранены в результате обстрелов в Харькове за последние сутки. 1 марта ряд Telegram-каналов опубликовал кадры удара по центру города, снятые вблизи здания региональной администрации. На них виден мощный взрыв снаряда.

По данным Reuters, обстрелам подверглись жилые дома и здание областной администрации.

Ранее Синегубов заявил о том, что российская военная техника прорвалась в центр Харькова. Власти обратились к жителям города с просьбой не покидать укрытий и не появляться на улицах. При этом советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал людей, способных держать оружие, «вставать и помогать ВСУ».

В свою очередь мэр города Купянска в Харьковской области Геннадий Мацегора рассказал, что договорился с российскими военными о совместном патрулировании улиц с местной полицией. По его словам, на телефон дежурной части поступил звонок, в котором командир батальона войск РФ предложил начать переговоры, чтобы избежать штурма города «со всеми последствиями».