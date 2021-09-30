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Республиканцы освистали Байдена на бейсбольном матче

09:41, 30 сентября 2021
Республиканцы освистали Байдена на бейсбольном матче Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Сторонники Республиканской партии освистали президента США Джо Байдена, который неожиданно появился на бейсбольном матче конгресса, сообщает Daily Mail. Таким образом люди выразили протест из-за утверждённого плана, который сокращает налоги для среднего класса и социальные выплаты гражданам.

Традиционная ежегодная игра проходила с участием представителей обеих партий. После появления Байдена на стадионе сидящие на трибунах республиканцы начали освистывать его. В то же время демократы поддержали американского лидера плакатами с надписями «Мы любим Джо».

Протест республиканцев связан с утверждением в США бюджетного плана Байдена на $3,5 триллиона, который направлен на борьбу с бедностью и защиту окружающей среды. План предполагает существенное сокращение налогов для среднего класса, оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком, доступность всеобщего дошкольного образования, создание общественных колледжей, борьбу с изменением климата и расширение программ медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился до 46% после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в РФ). Отмечается, что подобная оценка деятельности Байдена стала самой низкой за все семь месяцев его пребывания на посту главы Белого дома. 

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