Посол: решение датского агентства по «Северному потоку — 2» не политическое

https://static.news.ru/photo/24e6f132-bf61-11ea-8487-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Steram 2/Global Look Press

Решение датского энергетического агентства по одобрению изменений в заявке на строительство «Северного потока — 2» административное, а не политическое, заявил посол Дании в России Карстен Сендергорд.

Это чисто административное, транспарентное решение, его должно принять Датское энергетическое агентство. Министры не имеют к нему отношения. Агентство заявило, что вынесет решение в течение четырёх недель с момента получения заявки. Это не политический вопрос, но агентству необходимо убедиться, что строительство газопровода в нашей экономической зоне будет проходить в соответствии с нашими международными обязательствами, в том числе по вопросу защиты окружающей среды, — сказал посол в интервью NEWS.ru.

Он добавил, что в Копенгагене «прекрасно осведомлены» о позиции США по проекту строительства газопровода и об инициативе сенаторов ввести новые санкции в отношении «Северного потока — 2».

Есть очевидные причины, по которым Европейскому союзу не нравится экстерриториальная направленность такого законопроекта. Мы обсуждаем этот вопрос с нашими европейскими партнёрами, — сказал Сендергорд.

Как ранее писал NEWS.ru, канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости завершить строительство «Северного потока — 2».

Полностью интервью посла Дании в России будет опубликовано на сайте NEWS.ru.