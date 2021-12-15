РБК: РФ продала США рекордное количество патронов, несмотря на санкции

Объём поставленных патронов из России в США в 2021 году достиг $157,9 млн и побил рекорд с начала 90-х годов. Это произошло вопреки действующим санкциям против российского стрелкового оружия. Американские партнёры российских производителей воспользовались лазейкой и смогли оформить продукцию в промежуток между объявлением санкций и их вступлением в силу, сообщает РБК.

В 2021 году в США ввезли почти на 40 млн патронов больше, чем в прошлом году, когда отечественные компании поставили в Штаты продукции на $120 млн, приводит издание данные Бюро переписей США (аналог Росстата).

О введении дополнительных санкций в отношении РФ из-за обвинений в причастности властей к отравлению оппозиционера Алексея Навального, было объявлено 20 августа. Они предполагают запрет на выдачу американским покупателям лицензий на поставку стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России. Однако санкции вступили в силу лишь 7 сентября. Поэтому у американских импортёров была возможность успеть оформить свежие разрешения на импорт в этот промежуток. Кроме того, санкции не распространялись на заключённые до их введения контракты. К примеру, лицензия Тульского патронного завода на поставки в США действует до 2023 года.

Отмечается, что по данным ООН, в США направляется более 94% всех российских патронов, отправляющихся на экспорт. Также РФ продаёт патроны в страны Евросоюза, Канаду и Таиланд. Российская таможня не раскрывает полные объёмы экспорта патронов.

Ранее МВД предложило изменить порядок подтверждения оружия, произведённого внутри России на экспорт. Ведомство намерено освободить подобное оружие от проверок на соответствие криминалистическим требованиям.