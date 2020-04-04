Разведка США предупреждала Трампа об опасности коронавируса ещё 3 января

https://static.news.ru/photo/2b57ef14-76b7-11ea-98dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп получил первое предупреждение о вспышке заболевания коронавирусом ещё в начале января.

Администрация США получила первое предупреждение о вспышке заболевания ещё 3 января, — пишет The Washington Post.

Отмечается, что американская разведка неоднократно докладывала Трампу о серьёзности угрозы коронавируса. Однако потребовалось 70 дней с момента первого уведомления, когда надо было рассматривать коронавирус как смертельную опасность, способную забрать жизни десятков тысяч человек.

При этом США располагали большими возможностями для подготовки к пандемии — ресурсами, исследованиями, опытом в сфере эпидемиологии, но упустили время, считает издание. К примеру, своевременное создание и производство тестов на коронавирус позволило бы составить карту первых очагов и ввести карантинные меры.

Как писал NEWS.ru, американская разведка считает, что Китай занижал реальные данные о распространении вспышки коронавируса в стране.