Мир

Разведка США предупреждала Трампа об опасности коронавируса ещё 3 января

23:49, 04 апреля 2020
Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп получил первое предупреждение о вспышке заболевания коронавирусом ещё в начале января.

Администрация США получила первое предупреждение о вспышке заболевания ещё 3 января,пишет The Washington Post.

Отмечается, что американская разведка неоднократно докладывала Трампу о серьёзности угрозы коронавируса. Однако потребовалось 70 дней с момента первого уведомления, когда надо было рассматривать коронавирус как смертельную опасность, способную забрать жизни десятков тысяч человек.

При этом США располагали большими возможностями для подготовки к пандемии — ресурсами, исследованиями, опытом в сфере эпидемиологии, но упустили время, считает издание. К примеру, своевременное создание и производство тестов на коронавирус позволило бы составить карту первых очагов и ввести карантинные меры.

Как писал NEWS.ru, американская разведка считает, что Китай занижал реальные данные о распространении вспышки коронавируса в стране.

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