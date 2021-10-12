Разговор без посредников: о чём могут договориться Азербайджан и Иран

Иран и Азербайджан готовы разрешить противоречия в рамках двусторонних каналов. Такую надежду дало заявление иранского министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахияна, который не исключил визита в Баку — даже несмотря на то, что страны существенно ужесточили взаимную риторику и пытаются демонстрировать друг другу свои военные преимущества. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что за последнее время позиции соседей заметно разошлись, однако компромиссы по отдельным вопросам всё ещё возможны.

О возможности поездки в Азербайджан и Армению глава иранского дипведомства заявил, рассуждая о внешнеполитической линии 13-й администрации президента Исламской Республики.

Концентрация внимания на соседях, включая северных соседей, является одним из приоритетов внешней политики нового иранского правительства [Эбрахима Раиси], — сказал Абдоллахиян.

Он заметил, что и Баку, и Ереван — соседи Тегерана, поэтому региональные столицы не могут действовать друг против друга. Внешняя политика Ирана является сбалансированной, подчеркнул министр, добавив, что, как будет возможность, посетит Азербайджан и Армению «в качестве жеста добрососедства».

Абдоллахиян отметил, что его страну волнует то, что «некоторые иностранные силы пытаются влиять» на Закавказье, чтобы изменить региональные границы, закрыть погранпереходы или сместить их локацию.

Одновременно мы отмечаем присутствие террористов, которые появились там во время войны в Карабахе. Мы говорим это, ни в коем случае не ставя под сомнение территориальную целостность наших соседей, — обратил внимание глава МИД Исламской Республики.

Впрочем, в то же время иранская сторона продолжает демонстрировать своим критикам военные возможности. В стране 12 октября стартовали военные учения сил ПРО с участием подразделений армии и Корпуса стражей Исламской революции. В манёврах задействованы ракетные и радиолокационные комплексы, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Это не первые мероприятия такого рода за последние недели: 1 октября на северо-западе Ирана рядом с Арменией и Азербайджаном начались учения с участием бронетанковых частей, артиллерии, БПЛА и радиолокационной техники.

Компромиссы возможны

Thomas Schulze/ZB/Global Look Press Thomas Schulze/ZB/Global Look Press

Комментируя NEWS.ru перспективы визита Абдоллахияна в Баку, проживающий в Иране эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Смагин заметил, что контакты между странами по дипканалам ведутся на постоянной основе.

Тегеран регулярно доводит свою позицию до Баку, который, в свою очередь, доводит свою позицию до Тегерана. В этом смысле проблемы с диалогом между сторонами нет. То есть нет той проблемы, которая существует, к примеру, между США и Ираном: им, чтобы начать взаимодействовать, ещё нужно найти посредника. Никита Смагин эксперт Российского совета по международным делам эксперт Российского совета по международным делам

Проблема же, по словам аналитика, сейчас заключается в том, что за последний год кардинально изменилась ситуация на Кавказе: это связано с последней войной в Карабахе.

Сегодня позиции сторон иные, нежели были год назад. Баку сегодня сильнее и увереннее себя чувствует и готов отстаивать свои интересы, — заявил Смагин. — Так, одним из ключевых интересов Азербайджана является ограничение по возможности торговли Армении с Ираном. На этом направлении происходит наиболее острое противостояние, потому что главная претензия Тегерана — это то, что Баку взимает пошлину с иранских грузовиков, которые идут в Армению.

И на этом направлении возможен какой-то компромисс, полагает исследователь. Кроме того, как напоминает собеседник NEWS.ru, помимо сугубо экономики, есть фактор политики и безопасности: Азербайджан определился со своими союзниками и партнёрами. Это Турция и Израиль, отмечает эксперт. И обе эти страны в Тегеране вызывают беспокойство.

На этом направлении вряд ли возможен компромисс. Если в экономической сфере мы ещё можем представить, что Иран и Азербайджан могут договориться, то здесь, видимо, что-то серьёзное Тегерану добиться не удастся, — считает Смагин.

По его словам, в этом случае контакты Баку будут постоянным раздражающим фактором.

Новые реалии на границах

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

В разговоре с NEWS.ru научный сотрудник исследовательского центра TRT World Туран Гафарлы напомнил, что нынешний спор между Баку и Тегераном разрастался постепенно.

Напряжённость постепенно нарастала после войны между Азербайджаном и Арменией в 2020 году. Иран имел значительные интересы в оккупированном Карабахе: он продавал товары сепаратистскому режиму, а также использовал Карабах для отмывания своих находящихся под санкциями средств. Туран Гафарлы научный сотрудник исследовательского центра TRT World научный сотрудник исследовательского центра TRT World

Таким образом, после освобождения Карабаха иранская сторона потеряла большую часть этих преимуществ, рассуждает аналитик. Но Тегеран ещё пытается отправлять грузовики для продолжения торговли с Ереваном, а также не хочет мириться с новыми реалиями на границах, подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Вопросы изменения границы и транспорта возникают в связи с предложением о Зангезурском коридоре, которое появилось после прошлогоднего соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном и которое нужно для открытия сообщения между Азербайджаном и его автономным образованием Нахичевань. Открыв Зангезурский коридор, Турция также получит прямое сообщение с Баку, — полагает Гафарлы.

Это, по его словам, рассматривается иранским руководством как изменение границы, потому что оно теряет существенное влияние на Армению. Однако исследователь задаётся вопросом, почему иранская сторона не протестовала против изменения рубежей последние 30 лет.

Турция и Азербайджан считают такую ​​реакцию Тегерана враждебной. Азербайджан уже заявил, что ему не нравится отношение Ирана и его вмешательство в дела Азербайджана, которое проявляется в утверждении, согласно которому в Азербайджане есть террористы и страной управляет другая страна, то есть Израиль, — обращает внимание аналитик.

По оценкам Гафарлы, обмен посланиями между основными участниками спора ещё не закончен. Однако собеседник NEWS.ru выразил уверенность, что Азербайджан не станет государством, которое спасует перед Ираном.