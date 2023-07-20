Раскрыты цели присоединения Британии к Транстихоокеанскому партнерству Политолог Светов связал присоединение Великобритании к ТТП с противостоянием Китаю

Фото: Mara Brandl/ imageBROKER.com/Global Look Press

Присоединение Великобритании к Транстихоокеанскому партнерству могло произойти с подачи США с целью противостоять Китаю, считает политолог Юрий Светов. Комментируя ситуацию журналу «Компания», эксперт отметил, что Вашингтон вновь заинтересовался ТТП, так как изначально этот блок был противопоставлен КНР. Великобритания в данной ситуации стала «троянским конем», уточняет Светов.

Вступление Великобритании — это своеобразный «троянский конь». Сначала англичане попробуют восстановить какие-то контакты и влияние, а потом подключатся американцы в рамках всей этой стратегии на противостояние Китаю, росту его экономики и влияния, — пояснил политолог.

Светов напомнил, что ТТП создавалось с подачи США и якобы должно было объединить страны Тихоокеанского региона. При этом с момента появления блок был направлен на снижение зависимости от экономики КНР. Политолог подчеркивает, что в связи с этим у Китая мало шансов на присоединение к союзу, несмотря на поданную заявку. То же самое касается и Тайваня, который китайцы не считают самостоятельным государством.

Тайвань — это такая же расходная карта в американской игре, как Украина в Европе. Если Тайвань и войдет в ТТП как партнер, то только из политических соображений, как очередной способ показать фигу Китаю, — пояснил Светов.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников добавил, что присоединение Великобритании к ТТП является взвешенным решением. Одной из причин для вступления политолог называет потенциальные перспективы для государства и расширение сотрудничества с другими странами.

Оценивая шансы Китая на присоединения к блоку, Масленников заметил, что страны-участницы будут до последнего воздерживаться от принятия республики. Ситуацию осложняет то, что Тайвань также решил вступить в союз.

Если принимается Тайвань, это дополнительно обострит отношения Китая со всеми, что крайне нежелательно. Если же принять только Китай, то как тогда быть с союзническими обязательствами по отношению к Тайваню? — заключил политолог.

Правительство Великобритании ранее подписало соглашение о присоединении к Индо-Тихоокеанскому блоку. Такое решение позволит Лондону увеличить торговлю со странами — участниками объединения путем снижения импортных тарифов. Великобритания стала первым европейским государством, присоединившимся к региональному блоку.