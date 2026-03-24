Раскрыта система приоритетов Киева в обмене пленными Небензя: Киев на переговорах отдал приоритет бойцам «Азова» и не думал о рядовых

Киев на переговорах об обмене пленными настаивает на возвращении бойцов бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), игнорируя при этом интересы рядовых мобилизованных, заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время выступления в организации. Он обратил внимание членов Совбеза на избирательный подход украинской стороны к вопросу обмена удерживаемыми лицами.

Это красноречиво свидетельствует о системе приоритетов (руководства Украины. — NEWS.ru), — сказал Небензя.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что обмен военнопленными с Украиной продолжится, даже если переговоры временно приостановлены. По его словам, это должно происходить независимо от политических консультаций, чтобы российские военнослужащие возвращались домой. Он также отметил, что Москва и Киев пока не возобновили переговоры, но нужно решать задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, чтобы следующий раунд диалога был успешным. У Украины осталось мало людей для обмена, добавил Картаполов.