Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 02:12

Раскрыта система приоритетов Киева в обмене пленными

Небензя: Киев на переговорах отдал приоритет бойцам «Азова» и не думал о рядовых

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Киев на переговорах об обмене пленными настаивает на возвращении бойцов бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), игнорируя при этом интересы рядовых мобилизованных, заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время выступления в организации. Он обратил внимание членов Совбеза на избирательный подход украинской стороны к вопросу обмена удерживаемыми лицами.

Это красноречиво свидетельствует о системе приоритетов (руководства Украины. — NEWS.ru), — сказал Небензя.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что обмен военнопленными с Украиной продолжится, даже если переговоры временно приостановлены. По его словам, это должно происходить независимо от политических консультаций, чтобы российские военнослужащие возвращались домой. Он также отметил, что Москва и Киев пока не возобновили переговоры, но нужно решать задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, чтобы следующий раунд диалога был успешным. У Украины осталось мало людей для обмена, добавил Картаполов.

Василий Небензя
переговоры
Украина
пленные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.