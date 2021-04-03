Пять человек погибли в результате крушения парома в Бангладеш

https://static.news.ru/photo/422dd2ca-95c0-11eb-ac75-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: news.myseldon.com

По меньшей мере пять человек погибли в результате крушения пассажирского парома в Бангладеш. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Трагедия произошла на реке Шиталакшья. Паром перевозил не менее 50 пассажиров, когда столкнулся с грузовым судном, после чего пошёл на дно.

По данным местной полиции, паром следовал из города Нараянгандж в Муншиганд.

Установлена гибель 5 человек. Многие пассажиры числятся пропавшими без вести. Операция по их поиску продолжается.

Известно, паром был перегружен. Ранее правительство страны объявило о недельном локдауне из-за пандемии коронавируса и люди стремились успеть вернуться домой.

Ранее сообщалось, что яхта с бывшим президентом Лаоса Тюммали Сайнясоном и ещё 11 пассажирами перевернулась недалеко от Вьетнама на озере Нам Нгум. Четыре человека погибли. Об этом писал NEWS.ru.