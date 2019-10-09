https://static.news.ru/photo/b852dcce-ea73-11e9-91bb-fa163e074e61_660.jpg Ники Морган Фото: Rob Pinney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пять министров британского правительства готовы уйти в отставку. Причина — опасения выхода страны из Евросоюза без сделки.

О таком «демарше» сообщает газета The Times со ссылкой на источник. Заявление об уходе, как заявил он, могут написать министр культуры Ники Морган, министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит, министр юстиции Роберт Бакленд, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок и генеральный прокурор Чарльз Джеффри Кокс.

Ранее премьер-министр Великобритании заявлял, что не собирается переносить сроки Brexit, несмотря на требования британского парламента.

3 октября, как передавал News.ru, Европарламент выпустил специальное обращение, в котором заявил, что отвергнет план Бориса Джонсона по Brexit. Представители ЕП отметили, что предложения Великобритании «не затрагивают реальных вопросов, которые должны быть решены в случае устранения режима «бэкстоп». Термином «бэкстоп» (backstop) обозначается режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit.