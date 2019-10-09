Пять министров британского правительства готовы уйти в отставку. Причина — опасения выхода страны из Евросоюза без сделки.
О таком «демарше» сообщает газета
Ранее премьер-министр Великобритании заявлял, что не собирается переносить сроки Brexit, несмотря на требования британского парламента.
3 октября, как передавал News.ru, Европарламент выпустил специальное обращение, в котором заявил, что отвергнет план Бориса Джонсона по Brexit. Представители ЕП отметили, что предложения Великобритании «не затрагивают реальных вопросов, которые должны быть решены в случае устранения режима «бэкстоп». Термином «бэкстоп» (backstop) обозначается режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit.
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