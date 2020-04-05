Пять боевиков и пять солдат погибли во время столкновения в Индии

https://static.news.ru/photo/7427e4fa-77c6-11ea-8012-fa163e074e61_660.jpg Фото: Idrees Abbas/Global Look Press

Индийская армия уничтожила пятерых боевиков, которые намеревались проникнуть в страну через границу союзной территории Джамму и Кашмир.

По словам полковника Раджеша Калиа, один из военнослужащих погиб на месте столкновения, а ещё четверо умерли позднее от полученных ранений.

Эвакуация раненых затруднена из-за сильного снегопада и пересечённой местности, — уточнил он.

Полковник добавил, что операция ещё не завершилась, передаёт India Today.

Ранее NEWS.ru писал, что боевики из запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) убили восемь мирных жителей из провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Террористы похитили своих жертв из города Эль-Маедин и пытались получить за них выкуп.