Пять боевиков и пять солдат погибли во время столкновения в Индии

Индийская армия уничтожила пятерых боевиков, которые намеревались проникнуть в страну через границу союзной территории Джамму и Кашмир.
По словам полковника Раджеша Калиа, один из военнослужащих погиб на месте столкновения, а ещё четверо умерли позднее от полученных ранений.
Эвакуация раненых затруднена из-за сильного снегопада и пересечённой местности, — уточнил он.
Полковник добавил, что операция ещё не завершилась,
Ранее NEWS.ru писал, что боевики из запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) убили восемь мирных жителей из провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Террористы похитили своих жертв из города Эль-Маедин и пытались получить за них выкуп.
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