Путёвки в Турцию подорожали вдвое

Фото: Xinhua/Global Look Press

Туристические путёвки в Турцию подорожали в среднем на 50% по сравнению с прошлым годом. Причиной стали резко подорожавшие перелёты, а также курс валют, сообщают «Известия».

Сейчас авиакомпании перестроили маршрут и вместо трёх часов дорога в Турцию занимает пять часов. К тому же лира резко ослабла по отношению к рублю. В результате цена тура на семь дней повысилась со 115 тысяч до 172 тысяч рублей. Рейтинг лидеров по популярности сейчас выглядит так: Анталья (35% покупок), Кемер (28%), Сиде (20%), Мугла (9%) и Белек (6%).

В пресс-службе Tez Tour изданию заявили, что сотрудники фирмы фиксируют в Турции высокую загрузку отелей.

Большинство объектов размещения активно заполняют местные, поэтому цены на оставшиеся в наличии номера повышаются, — сообщает пресс-служба агентства.

Рост цен в этом году не повлиял на высокую загрузку отелей. ПАричём, спрос сместился в сторону более дорогих отелей.

Туры подорожали: средний чек на семидневный отдых в пятизвездочном отеле на одного человека стоил 70 тыс. рублей, а сейчас — 100–150 тыс. рублей. Это произошло из-за роста цен на авиаперевозки, в цене турпакета на них приходится 50–70%, — рассказал газете председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

Сказалась на путёвках и стоимость перелётов, которая в этом году в два раза выше, чем в прошлом сезоне. перевозка пассажиров обходится компаниям дороже, чем раньше.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян рассказал об условиях возврата денег в случае отказа от тура на черноморские курорты. Это связано с отказами из-за непогоды на юге страны, когда у россиян нет возможности купаться в море.