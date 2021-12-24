Путин: Зеленский попал под влияние «нациков»

Президент России Владимир Путин считает, что будущее Донбасса зависит только от жителей этого региона. На традиционной итоговой пресс-конференции глава государства отметил, что по-другому быть не может. Также, по словам Путина, глава Украины Владимир Зеленский попал под влияние националистических элементов, так называемых нациков.

Будущее Донбасса должны определить жители Донбасса, и по-другому быть не может, — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что РФ пытаются сделать стороной конфликта, но «мы этого не допустим». При этом Путин считает, что президент Украины Зеленский находится под влиянием националистических группировок страны.

Зеленский попал под влияние радикальных элементов, «нациков», вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, — заявил Путин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что американские частные военные компании готовят провокацию на востоке Украины с применением химических веществ. По данным российского оборонного ведомства, в регион прибыли более 120 сотрудников американских ЧВК. Они занимаются тренировкой украинского спецназа, а также помогают украинским военным оборудовать огневые позиции на социально значимых объектах.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна готова к режиму прекращения огня в самопровозглашённых республиках Донбасса. Глава государства добавил, что переговоры по этой теме идут сложно. Кроме того, украинский лидер заявил, что готов начать диалог с Москвой в любом формате, в том числе и в режиме тет-а-тет с президентом России. При этом Зеленский подчеркнул, что в настоящее время он не контактирует с Владимиром Путиным.