Шойгу предупредил о провокации США на востоке Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ по итогам 2021 года заявил, что находящиеся в Донецкой области частные военные компании США готовят провокацию с химическими веществами на востоке Украины. По данным оборонного ведомства, в регион прибыли около 120 американских представителей, которые тренируют украинский спецназ.

Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами, — сказал Шойгу.

Также он подчеркнул, что в мире продолжается обострение военно-политической обстановки, в частности, США наращивают военное присутствие у российских границ. По его словам, в странах Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около восьми тысяч военных. Кроме того, Шойгу назвал тщетными все попытки западных стран изолировать Россию на мировой арене.

Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны обвинил Запад в манипулировании принципами международного права. Он отметил, что западные войска действуют за тысячи километров от своей национальной территории под разными предлогами, включая предлоги собственной безопасности.