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Зеленский: Украина готова к режиму прекращения огня в Донбассе

18:55, 21 декабря 2021
Зеленский: Украина готова к режиму прекращения огня в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Sergey Starostenko/XinHua/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к режиму прекращения огня в самопровозглашённых республиках Донбасса, передаёт РИА Новости. Глава государства добавил, что переговоры по этой теме идут сложно.

Кроме того, украинский лидер заявил, что готов начать диалог с Москвой в любом формате, в том числе и в режиме тет-а-тет с президентом России. При этом Зеленский подчеркнул, что в настоящее время он не контактирует с Владимиром Путиным.

Украина в апреле 2014 года начала военную операцию против ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы. Но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки. Москва при этом неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и намеренно затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждёт от США главенствующей роли в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, а не эпизодической.

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