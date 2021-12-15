Зеленский пожелал отдать США главную роль в вопросе с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждёт от США главенствующей роли в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, а не эпизодической. О своём желании украинский лидер сообщил в эфире телеканал «Рада», об этом шла речь во время его общения с прессой в Брюсселе.

Работает «нормандский формат» или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надёжнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами. Я рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли главную роль, а не эпизодическую в мирном урегулировании (в Донбассе. — NEWS.ru), — сказал Зеленский.

Украина в апреле 2014 года начала военную операцию против ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы. Но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки. Москва при этом неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и намеренно затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

Отмечалось, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава ВСУ. При этом страны НАТО продолжают оказывать Украине военную поддержку, включая поставку оружия, которое применяется в Донбассе.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия не выполнила договорённости, достигнутые на саммите в «нормандском формате» в Париже. По его словам, Москву якобы не удаётся вернуть к «содержательным переговорам» по Донбассу.