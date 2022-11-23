Путин заявил о союзнических отношениях России и Армении

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Никол Пашинян

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после саммита ОДКБ в Ереване заявил, что российско-армянские отношения носят союзнический характер. Они имеют древние и глубокие корни, добавил российский лидер, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Вы отметили наши двусторонние отношения, которые, безусловно, являются союзническими, имеют древние, глубокие корни, — сказал Путин, отметив, что «Россия и Армения — безусловно, союзники».

Также российский лидер отметил рост на 67% товарооборота между двумя странами за девять месяцев с начала текущего года. Путин отметил, что активизация торговли связана с особенностями сегодняшнего дня, но это будет хорошим вкладом в копилку и на будущее.

Путин во время встречи поздравил Пашиняна с успешным завершением председательства в ОДКБ, отметив, что в этом статусе Армения работала на высоком уровне.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Армения останется в составе ОДКБ. Он отметил, что страна не покинет организацию несмотря на то, что «не все удалось согласовать». Песков подчеркнул, что ОДКБ по-прежнему «востребована и необходима».