Путин заявил о поддержке Россией проекта Нью-Делийской декларации ШОС

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Президент РФ Владимир Путин

Россия поддерживает проект Нью-Делийской декларации Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств — членов ШОС. По данным ТАСС, в ходе онлайн-саммита российский лидер также поблагодарил страны ШОС за поддержку действий российских властей в момент попытки вооруженного мятежа.

Россия поддерживает проект Нью-Делийской декларации, где зафиксированы цели и задачи по дальнейшему всемирному развитию нашего взаимодействия, отражены консолидированные подходы к актуальным международным вопросам, — подчеркнул российский лидер.

Путин также пригласил страны ШОС на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который должен состояться в феврале-марте 2024 года. Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко ранее сообщал, что фестиваль будет проходить на федеральной территории «Сириус» с 29 февраля по 7 марта 2024-го.

Кроме того, Путин в ходе саммита приветствовал присоединение Ирана к ШОС. Глава государства подчеркнул, что общая задача объединения — помочь Тегерану встроиться в работу организации. Президент добавил, что Россия также выступает за скорейшее завершение процесса вступления Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Ранее Reuters сообщало, что вступление Ирана и Белоруссии в ШОС станет одной из основных тем саммита, который впервые проходит под председательством Индии.