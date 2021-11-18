Путин заявил о необходимости новых мер безопасности из-за Афганистана

События в Афганистане диктуют необходимость дополнительных мер безопасности на границах, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ. Важно предотвратить неконтролируемые потоки беженцев из Афганистана и террористов и обеспечить безопасность в Центральной Азии, считает он.

Происходящее в Афганистане диктует необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности России на южных рубежах, оказанию содействия нашим союзникам — государствам Центральной Азии, которые видят в России гаранта стабильности в регионе, — сказал Путин.

По его словам, в таком ключе надо действовать и дальше для того, чтобы предотвратить неконтролируемые потоки беженцев, «не допустить проникновения через нашу границу террористов и других преступных элементов».

Президент заключил, что серьёзная задача стоит на афганском направлении — в особенности после выхода американцев из Афганистана.

Ранее сообщалось, что три самолёта военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России по поручению президента страны Владимира Путина вылетели с аэродрома Чкаловский для эвакуации из Афганистана более 380 граждан России и других стран. Ил-76 ВКС России также доставили туда более 36 тонн гуманитарного груза. В последнее время ситуация в Афганистане обострилась из-за участившихся террористических актов.