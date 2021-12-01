Путин заявил о недопустимости расширения НАТО на восток

Москва с партнёрами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на восток, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, для этого нужны правовые гарантии.

Все озабоченности России по расширению НАТО на восток продолжают игнорировать. Угроза на наших западных рубежах действительно нарастает, и об этом мы неоднократно говорили. Достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура НАТО. Для нас это более чем серьезно! — сказал Путин.

Президент отметил, что российская сторона принимает «адекватные военно-технические меры», но никому не угрожает. По его мнению, эти обвинения являются «сваливанием с больной головы на здоровую».

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ядерное оружие Соединённых Штатов может оказаться в Восточной Европе, такой исход событий возможен, если Германия откажется от его размещения на своей территории.