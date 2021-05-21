«Русские взломали погоду»: британцы связали изменения климата с Путиным

Британское издание The Times опубликовало материал, в котором говорится об изменённом климате в Соединённом Королевстве. Сообщается, что погода в Великобритании в последние дни значительно ухудшилась, в то время как в Москве наблюдаются рекордно высокие для мая температуры. Многие британцы связали такую погодную ситуацию с влиянием российского президента Владимира Путина.
В частности, The Times
Однако для британцев такая ситуация стала поводом для шуток вроде «Это Путин задрал температуру в России», «Значит, это Путин нам тут устроил зиму», «Вне всяких сомнений, погоду взломали русские — причём „Новичком“. В ближайшее время спецслужбы сделают заявление».
Ранее британская пресса уже упоминала речь во время парада 9 мая президента РФ Владимира Путина: она вызвала общественный резонанс из-за слов российского лидера РФ о том, что советский народ одержал победу над Германией один.