«Русские взломали погоду»: британцы связали изменения климата с Путиным

https://static.news.ru/photo/2bd17ad0-ba1f-11eb-a909-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британское издание The Times опубликовало материал, в котором говорится об изменённом климате в Соединённом Королевстве. Сообщается, что погода в Великобритании в последние дни значительно ухудшилась, в то время как в Москве наблюдаются рекордно высокие для мая температуры. Многие британцы связали такую погодную ситуацию с влиянием российского президента Владимира Путина.

В частности, The Times сообщило о холодном фронте, накрывшем южную часть Великобритании. При этом авторами отмечается заметное улучшение погоды в России. Так, в Москве зафиксирована рекордно высокая температура для мая за последние 140 лет. Высокие показатели были также на Урале и в Сибири. Тем не менее есть научное объяснение данным природным явлениям. Тёплую погоду в Россию принесли воздушные массы из Средней Азии, в то время как холод пришёл в Великобританию благодаря арктическим циклонам.

Однако для британцев такая ситуация стала поводом для шуток вроде «Это Путин задрал температуру в России», «Значит, это Путин нам тут устроил зиму», «Вне всяких сомнений, погоду взломали русские — причём „Новичком“. В ближайшее время спецслужбы сделают заявление».

Ранее британская пресса уже упоминала речь во время парада 9 мая президента РФ Владимира Путина: она вызвала общественный резонанс из-за слов российского лидера РФ о том, что советский народ одержал победу над Германией один.