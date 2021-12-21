Путин: США могут вооружить Украину и отправить экстремистов в Крым

Соединённые Штаты могут вооружить Украину и под этим прикрытием толкать экстремистов в отдельные регионы России, например в Крым, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин. По его словам, опасность этого заключается в том, что «это происходит не за тысячи километров от границы страны, это у порога нашего дома». Трансляцию мероприятия ведёт телеканал «Россия 24».

В США нет пока гиперзвукового оружия, но мы знаем, когда оно появится. Поставят на Украину. Это не значит, что завтра будут применять, потому что у нас «Циркон» уже есть, а у них пока нет. Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, ну, скажем, на Крым, — сказал глава государства.

Министр обороны России Сергей Шойгу добавил, что по данным оборонного ведомства, на восток Украины прибыли более 120 сотрудников американских ЧВК, которые тренируют украинский спецназ, а также оборудуют огневые позиции на социально значимых объектах и в жилых домах.

Ранее Путин обвинил Запад в манипулировании принципами международного права. По его словам, западные войска действуют за тысячи километров от своей национальной территории под разными предлогами, включая предлоги собственной безопасности.