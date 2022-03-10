Путин рассказал о попытках США подписать контракты с Ираном и Венесуэлой

Президент России Владимир Путин полагает, что американские власти готовы рано или поздно начать вести конструктивный диалог, даже несмотря на введённые против РФ санкции. На совещании с членами правительства, которое транслировал телеканал «Россия 24», президент напомнил, что США пытались подписывать контракты с Ираном и Венесуэлой, хотя ранее на эти страны были наложены санкции. Он полагает, что подобное также произойдёт и в отношении России.

И с Ираном готовы помириться, и в Венесуэлу поехали. А не надо было вводить нелегитимные санкции. То же самое будет с нашей страной. Я нисколько не сомневаюсь, — сказал президент.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России. По его словам, нынешние «массивные» ограничения привели к падению российской валюты на 40%. Он добавил, что также для РФ болезненными стали санкции, касающиеся запрета на экспорт высоких технологий.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты вводят запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть и газ. Байден также отметил, что в США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к данному запрету.