Боррель заявил, что ЕС достиг предела в финансовых санкциях против РФ

Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью Franceinfo. По его словам, нынешние «массивные» ограничения привели к падению российской валюты на 40%. Он добавил, что также для РФ болезненными стали санкции, касающиеся запрета на экспорт высоких технологий.

Что касается финансовых санкций, конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать. Мы сделали всё, что могли, — сказал Боррель.

Ранее Европейский союз ввёл четвёртый пакет санкций против России. Под рестрикции попали 14 отечественных бизнесменов и члены их семей, а также 146 сенаторов. Среди лиц, включённых в санкционный список, значатся президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов. Кроме того, введены ограничения на экспорт морского оборудования в РФ.

Помимо этого, стало известно, что Евросоюз станет постепенно отказываться от покупки у России нефти, газа и угля. Об этом сообщается в проекте декларации саммита ЕС в Версале: эта стратегия объясняется тем, что Евросоюз оказался в ситуации, когда растут нестабильность, стратегическая конкуренция и угрозы безопасности. При этом точные сроки отказа в проекте не указываются.