В новый санкционный список ЕС попали 14 крупных бизнесменов РФ

Европейский союз ввёл четвертый пакет санкций против России, передаёт Reuters. В этот раз под рестрикции попали 14 отечественных бизнесменов и членов их семей, 146 сенаторов и экспорт морского оборудования в РФ. Среди лиц попавших под санкции значатся председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и генеральный директор АО ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин и другие.

С помощью этих дополнительных секторальных санкций мы закрываем лазейки в наших существующих санкциях и вводим дополнительные меры в отношении финансового сектора Росси и Беларуси, — заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Ранее о том, что в новые европейские санкционные списки попадут 160 физических лиц, включая представителей бизнеса и членов Совета Федерации, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он добавил, что рестрикции также коснутся белорусского банковского сектора, криптоактивов, экспорта технологий морской навигации и радиосвязи для РФ и хождения евро в Белоруссии.

Председатель правительства Михаил Мишустин рассказал, что кабмин разработал план действий для стабилизации экономики в условиях усиления санкций. Предлагается поддержать гостиничный бизнес, снизив некоторые платежи государству, и не дать остановиться проектам в сфере строительства. Также планируется мониторить стоимость наиболее социально значимых продуктов питания, в том числе цен на хлеб.