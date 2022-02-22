Путин призвал Украину отказаться от намерений вступить в НАТО

Президент России Владимир Путин сообщил, что украинские власти должны отказаться от намерений вступить в НАТО и придерживаться нейтралитета. Это было бы лучшим решением ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости.

Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО, по сути, придерживались нейтралитета, — сказал он.

Ранее Путин заявил по итогам внеочередного заседания Совбеза, что возможное вступление Украины в НАТО является прямой угрозой безопасности России. Военные учения с иностранцами, которые проходят на территории страны, служат прикрытием для быстрого наращивания сил в регионе.

Глава государства добавил, что США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра боевых действий. Системы управления украинскими войсками уже интегрированы с Альянсом.