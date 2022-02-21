Путин назвал вступление Украины в НАТО угрозой безопасности России

Президент России Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО является прямой угрозой безопасности России. А учения с иностранцами, которые проходят на территории страны, служит прикрытием для быстрого наращивания сил в регионе. Выступление российского президента по итогам внеочередного заседания Совбеза по ситуации в Донбассе транслирует телеканал «Вести 24».

Глава государства добавил, что США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра боевых действий. А системы управления украинскими войсками уже интегрированы с НАТО и, по сути, Альянс приступил к освоению территории Украины.

Киев давно провозгласил курс на вступление в НАТО, но в международных документах есть принцип не укреплять свою безопасность за счёт других, — отметил президент.

То, что происходит на Украине сейчас, может свидетельствовать о том, что командование вооружёнными силами страны может напрямую идти из штабов НАТО. К тому же большую обеспокоенность вызывает заявление Киева о желании создать собственное ядерное оружие, для чего в стране гораздо больше потенциала, чем в других странах.

В случае появления у Украины оружия массового поражения ситуация в мире, Европе и для России изменится кардинально, Москва не может не реагировать, — сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. Также были подписаны договоры о сотрудничестве с республиками.