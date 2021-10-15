Путин призвал не торопиться с признанием талибов

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не нужно торопиться с официальным признанием талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ). При этом, по его словам, нужно с ними взаимодействовать. Об этом он сказал на проходящем саммите СНГ.

Не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов. Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться нельзя. Будем вместе обсуждать, советоваться с вами, — заявил российский президент на проходящем сегодня заседании Совета глав государств СНГ.

Политик также сделал целый ряд заявлений, касающихся обстановки в Афганистане. В частности, Путин отметил, что на севере страны насчитывается две тысячи боевиков ИГ (группировка «Исламское государство» запрещена в РФ) и их лидеры вынашивают планы по влиянию на другие государства и российские регионы.

Талибам, по словам Путина, будет непросто отказаться от такого источника доходов, как наркотрафик. В целом ситуация там беспокоит, несёт риски для Центральной Азии и СНГ, а сформированное талибами правительство Афганистана не отражает всей палитры мнений в стране.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на следующей неделе Москву посетит делегация движения «Талибан» для участия в консультациях по Афганистану в московском формате.