Путин предложил создать систему данных стран ШОС для борьбы с инфекциями

https://static.news.ru/photo/ae8853b2-2349-11eb-989f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин предложил создать для стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) единую систему обмена данными, практиками и медицинскими препаратами для борьбы с инфекционными заболеваниями.

Думаю, что на первом этапе можно было бы создать систему обмена необходимой и важной информацией в этой сфере, протоколами и практиками лечения, медицинскими препаратами, — заявил Путин в ходе саммита ШОС, проходящего в режиме видеоконференции.

Он также подчеркнул актуальность идеи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о создании на пространстве ШОС сети медучреждений, которые будут специализироваться на борьбе с пандемиями, передаёт ТАСС. В рамках проекта Путин также предложил наладить подготовку кадров в тех странах, которые нуждаются в этом.

Как сообщал NEWS.ru, ранее российский лидер заявил об эффективности от коронавирусной инфекции всех вакцин, созданных в России. Он подчеркнул, что Москва готова сотрудничать по этому вопросу со всеми странами мира, и предложил не политизировать этот процесс.