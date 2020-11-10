Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/7815865a-2345-11eb-93c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru/АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что все российские вакцины от коронавируса эффективны. Он также подчеркнул, что Россия готова сотрудничать по этому вопросу со всеми странами мира, и предложил не политизировать этот процесс.

В России есть уже две зарегистрированные вакцины. Исследования уже показали и подтвердили, что, во-первых, эти вакцины безопасны, нет никаких серьёзных последствий после их применения и, во-вторых, они все эффективны, — цитирует РИА Новости Путина.

Об этом он заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), уточнив, что все вакцинированные, столкнувшись с носителями вируса, либо не заболевали, либо имели симптомы «в самом лёгком виде».

Также президент РФ сообщил, что в ближайшее время будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса.

Путин согласился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, что вакцина от коронавируса должна стать всеобщим достоянием человечества.

Предлагаем не политизировать все эти процессы, исходить из того, что людям на всей планете сегодня без всякого преувеличения такие препараты нужны. Мы готовы работать со всеми странами мира, — добавил президент РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее в компании Pfizer рассказали об успехах испытания новой вакцины от коронавируса. Она продемонстрировала эффективность более чем на 90% в процессе третьего этапа клинических исследований. В испытаниях препарата участвовали 43,5 тыс. добровольцев, ранее не болевших коронавирусом. Как говорится в официальном сообщении компании, профилактика проходит в два этапа. При этом эффективность препарата выше 90% достигается через неделю после второй дозы вакцины. Учёные подчеркнули, что по итогам промежуточных испытаний им не удалось обнаружить какие-либо побочные эффекты от препарата. В Pfizer уточнили, что испытания продолжатся, пока количество заражений COVID среди испытуемых не достигнет 164. Пока известно о 94 подтверждённых случаях заражения коронавирусом среди добровольцев.